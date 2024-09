Falta de instalações leva Escoteiros de Vila Nova da Rainha a mudarem-se para Azambuja

Os Escoteiros de Vila Nova da Rainha vão passar a realizar as suas actividades na Casa da Juventude de Azambuja, todos os sábados, a partir do dia 28 de Setembro. Esta foi a solução encontrada para evitar que o grupo deixe de ter actividade por falta de instalações. Em Vila Nova da Rainha, o agrupamento de escoteiros não tem nenhum local apropriado para a realização das suas actividades e têm vindo a desenvolver as iniciativas na rua ou até mesmo a cancelar eventos devido ao mau tempo.

“Perante a impossibilidade da junta resolver a situação recorremos à Câmara Municipal de Azambuja que, na pessoa do vice-presidente António Matos, desde a primeira hora se disponibilizou a ajudar-nos a encontrar uma solução, mesmo que temporária”, sublinham os escoteiros.

Até Julho de 2025 o grupo vai realizar as suas actividades na Casa da Juventude de Azambuja o que será positivo para a divulgação dos escoteiros nas freguesias mais próximas. “Não deixaremos de ser Escoteiros de Vila Nova da Rainha, mas acreditamos que ao centralizar as nossas actividades na Azambuja, teremos um maior potencial de crescimento”, considera o grupo, que convida todos os interessados em fazer parte dos escoteiros para aparecerem dia 28 de Setembro, a partir das 15h00, na Casa da Juventude de Azambuja.