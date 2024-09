GNR apreende armas a homem que agredia companheira em Benavente

A GNR de Santarém apreendeu diversas armas na posse de um homem suspeito de violência doméstica, no concelho da Benavente. Em comunicado, a força de segurança explica que no âmbito de um processo por violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito, um homem de 50 anos, agredia, ameaçava e injuriava a vítima, a companheira de 37 anos.

A GNR deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária e duas em viaturas, o que culminou na apreensão de três espingardas caçadeiras, quatro armas de ar comprimido de aquisição livre, duas caixas de chumbos de calibre 4,5mm e duas caixas de chumbos de calibre 5,5mm. Os factos foram comunicados ao Ministério Público e a acção contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém.