Jornadas Europeias do Património assinaladas em Tomar

Tomar vai assinalar as Jornadas Europeias do Património 2024 nos dias 20 e 21 de Setembro. A edição deste ano terá o lema “Rotas, Redes e Conexões”. O programa conta com várias actividades abertas a toda a população. Na sexta-feira, dia 20, vai decorrer o “Lançamento dos audioguias dos espaços museológicos”, em hora a designar. Ao fim da tarde vai ter lugar a actividade “Museus Passo a Passo”, que visa aliar a actividade física à prática cultural, percorrendo todos os museus da cidade. A participação nesta iniciativa requer inscrição prévia, estando limitada a 25 participantes.

No sábado, dia 21, os “Audiowalks: Diálogos em Dó Maior, Iria, 12 Passos Templários” vão proporcionar percursos sonoros a quem participar nesta actividade. O dia fica preenchido com “Mãos nas Artes – Ciclo de oficinas experimentais para a infância”, a decorrer no Centro Interpretativo de Tomar, limitado a 25 participantes, e com a inauguração da exposição “Transversalidades, Fotografias sem Fronteiras”, que vai acontecer na Casa dos Cubos.

Nesses dois dias, os “Museus by Night” vão permitir que os espaços museológicos da cidade sejam visitados desde a manhã até à noite.