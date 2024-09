Marcha do Orgulho de Santarém marcada para 21 de Setembro

A quinta edição da Marcha do Orgulho de Santarém está agendada para dia 21 de Setembro, um sábado. A organização refere que vai ser um dia cheio de actividades a decorrer desde a manhã até à noite. Pelas 10h00 abre o mercadinho LGBTQIAP+, no Jardim da República, onde associações, colectivos e pessoas a título individual, associadas à luta LGBTQIAP+, vão vender produtos. Para as 16h00 está agendada uma aula de zumba, como aquecimento para a marcha, que começa pelas 17h00 e vai percorrer algumas ruas da cidade. A partida e final é no Jardim da República.

O programa termina com o “Arraial Lavra da Liberdade”, na Sociedade Recreativa Operária (SRO), a partir das 21h00, com momentos de performance, música, comida e bebida, com um valor de entrada de 3€. Está prevista uma performance de Nuno Labau, “Estudo para Rebis”, seguida de show Drag Queen por Jessie Trexa e música com o DJ BlackSky.