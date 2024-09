Nova viatura para recolher o lixo no Cartaxo

Investimento da Câmara do Cartaxo nas duas viaturas de recolha de resíduos é superior a 473 mil euros. Segunda viatura deve chegar em breve.

A Câmara do Cartaxo recebeu uma nova viatura de recolha de resíduos sólidos urbanos e aguarda um segundo veículo com 26 toneladas e uma grua. O investimento é superior a 473 mil euros e a primeira viatura foi entregue nove meses depois da assinatura do contrato, devido à escassez de matéria-prima, explica o município em comunicado.

O presidente da câmara, João Heitor, destacou a importância de reforçar a frota de viaturas municipais destinadas a serviços essenciais. O autarca afirmou que as novas viaturas permitem ao município implementar soluções mais sustentáveis e respeitadoras do ambiente, no que respeita ao tratamento de biorresíduos e também acrescentam segurança a quem trabalha diariamente num serviço público de extrema importância para toda a comunidade, quer em termos de preservação ambiental do nosso território, quer no que respeita à saúde pública.