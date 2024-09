Petição reclama medidas contra velocidade excessiva junto ao Centro de Saúde de São Bento

Não são de agora os alertas e os pedidos de soluções para a velocidade excessiva de automóveis na zona de São Bento, em Santarém. Moradores pedem medidas urgentes de acalmia de tráfego.

Um grupo de cidadãos criou no dia 5 de Setembro uma petição online dirigida à Câmara de Santarém onde apela ao município que tome medidas que acabem com as velocidades excessivas dos automóveis nalguns arruamentos do bairro de São Bento. “Os moradores do bairro de São Bento, na cidade de Santarém, solicitam à CMS que execute com urgência medidas de acalmia de tráfego nas várias ruas do bairro (R. São Bento, R. António Bastos, Pç. Egas Moniz e R. Dona Maria Inês Scheller Dias)”, lê-se na petição intitulada “Acalmia de tráfego no bairro de S. Bento”.

Os peticionários consideram que a localização nessa zona da Escola Básica de São Bento, da Escola Secundária Sá da Bandeira e das Unidades de Saúde Familiar do Planalto e Almeida Garrett “justificam a criação de uma zona em que a velocidade máxima seja de 30 Km/h, bem como a elevação de passadeiras”. Até esta terça-feira, tinham assinado a petição 81 pessoas.

Não são de agora os alertas e os pedidos de soluções para a velocidade excessiva de automóveis naquela zona muito frequentada, que é também um importante acesso ao planalto citadino. Há cerca de um ano - tal como agora a poucos dias do início de mais um ano lectivo -, Filipe Castro, morador no Bairro de São Bento, dizia em reportagem de O MIRANTE que o excesso de velocidade, principalmente junto ao centro de saúde, estava a preocupar cada vez mais os residentes.

Existem duas passadeiras nesta estrada, uma delas perto da unidade de saúde, onde atravessam diariamente dezenas de pessoas, muitas delas idosas, e adolescentes que se deslocam para a Escola Secundária Sá da Bandeira. Filipe Castro defende uma melhor sinalização, uma vez que a indicação de proibição de circular a mais de 30 quilómetros por hora passa despercebida. Pretende também que sejam criadas medidas que obriguem os condutores a abrandar. Outro problema que contribui para a insegurança na zona é o facto de haver carros estacionados mesmo junto à passadeira para peões junto ao centro de saúde.

O assunto tem sido também objecto de intervenções de eleitos na Assembleia Municipal de Santarém. Contactado por O MIRANTE, o presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), informou que técnicos do município estão a avaliar a situação para posterior aplicação de medidas, que podem passar pela instalação de lombas redutoras de velocidade na zona.