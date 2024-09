Presidente da Junta do Pombalinho a recuperar de ataque cardíaco

Luís Júlio sofreu um enfarte do miocárdio, esteve alguns dias internado mas já está a recuperar em casa. O autarca do Pombalinho garante que vai cumprir o mandato até ao fim.

O presidente da Junta de Freguesia do Pombalinho, Luís Júlio, sofreu um enfarte do miocárdio e está em casa a recuperar com baixa médica de um mês. A junta de freguesia do concelho da Golegã veio esclarecer o estado de saúde do autarca após sucessivos telefonemas para a autarquia e seus familiares. Luís Júlio foi transportado para o Hospital de Santarém na noite de 11 de Setembro com uma “forte dor no tronco e no peito associada a má disposição”, escreve a junta nas redes sociais.

Na sexta-feira, 13 de Setembro, foi transportado ao Hospital de Santa Marta, em Lisboa, e alvo de duas intervenções clínicas, um cateterismo coronário para avaliar a extensão do acidente cardiovascular e eventuais lesões nas artérias do coração e uma angioplastia coronária para desobstrução da artéria coronária direita, conseguida com sucesso. O autarca retornou ao Hospital de Santarém e teve alta domingo, 15 de Setembro.

Luís Júlio garante que a junta de freguesia continuará a desenvolver a sua actividade diária e que vai cumprir o seu mandato autárquico, apesar de querer dedicar mais tempo a si mesmo, à família, à docência na Escola Secundária do Entroncamento e continuar a colaborar com instituições no âmbito do Desporto e da Psicologia Clínica. A Festa Adeus Verão 2024 será cancelada “porque a JFP não tem condições para a organizar”, mas no feriado de 5 de Outubro será inaugurado o auditório e novo salão nobre da junta, inserido num convívio a realizar durante a tarde desse dia.