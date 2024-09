Problema do lixo em VFX é a falta de vontade

Viver em Vila Franca de Xira está a tornar-se um pesadelo. O trânsito está estrangulado, a Estrada Nacional 10 é um horror que se está a transformar em tragédia grega - enquanto antigamente se andava a passo de caracol apenas nas horas de ponta agora é a toda a hora -, as urbanizações estão a nascer como cogumelos e as infraestruturas mantêm-se as mesmas sem terem sido actualizadas. As ilhas ecológicas no concelho estão cheias de lixo a céu aberto, os ratos passeiam à nossa frente a toda a hora, as baratas entram-nos em casa pelos canos. A nossa terra está transformada numa lixeira a céu aberto e não vemos dos nossos governantes locais uma solução séria para o problema. O presidente da câmara diz que está a tentar resolver, mas nada mudou desde que tomou posse. A oposição ralha mas toda a gente sabe que isso de pouco serve. Por favor, contratem mais funcionários para a recolha do lixo, comprem novas viaturas, contratem empresas. Metam câmaras de vigilância a multar quem descarregue resíduos. Estudem no mercado ilhas ecológicas diferentes que evitem que as pessoas deitem o lixo no chão. Façam alguma coisa! Vamos a Alenquer, Azambuja ou Arruda dos Vinhos e parece que entramos noutro mundo, limpo, organizado, com passeios de ervas cortadas e ilhas ecológicas limpas. Aqui parece que estamos a viver cada vez mais no terceiro mundo enquanto pagamos casas a preço das Arábias!

Afonso Pedro