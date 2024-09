Sede da AREPA acolheu dádiva de sangue

O Instituto Português do Sangue e a delegação da Cruz Vermelha Portuguesa de Alenquer promoveram uma recolha de sangue no domingo, 15 de Setembro, na sede da Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA). A recolha decorreu entre as 09h00 e as 13h00 e puderam participar todos os dadores saudáveis com mais de 18 anos e mais de 50 quilos. A acção permitia ainda o registo de potenciais dadores de medula óssea.