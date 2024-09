Centro de Saúde de Salvaterra de Magos vai receber obras

O município de Salvaterra de Magos abriu concurso para a empreitada de requalificação do Centro de Saúde de Salvaterra de Magos por 380.500€ mais IVA, com financiamento do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência).A unidade de saúde será reabilitada ao nível, por exemplo, da substituição da cobertura em fibrocimento, uma vez que também já houve problemas de infiltrações, revelou o presidente da câmara, Hélder Esménio, em reunião camarária à qual O MIRANTE assistiu. Outros aspectos são o conforto térmico, com a substituição da caixilharia, e ainda os pavimentos. A empreitada tem a duração prevista de seis meses.