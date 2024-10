Ateneu Cartaxense organiza noite na Lipps para angariar fundos

O Ateneu Artístico Cartaxense vai organizar uma noite de animação na discoteca Lipps, em Pontével, concelho do Cartaxo, para angariar receitas para comparticipar a compra de uma carrinha de nove lugares para transporte de atletas. O evento realiza-se sábado, 5 de Outubro, e vão ouvir-se os melhores hits da actualidade e grandes êxitos dos anos 80 e 90, a cargo dos DJs Big F e Ismael C. As pulseiras estão à venda no Cartaxo, Santarém, Aveiras de Cima e Azambuja, custam 10 euros e dão direito a uma bebida à escolha.