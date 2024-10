Estátua 25 de Abril vence concurso na Chamusca

A estátua 25 de Abril foi a vencedora do oitavo concurso de estátuas vivas da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande. Seguiu-se a estátua “O Carteiro” e “Luísa Todi”, sendo que ao todo votaram cerca de 250 pessoas. O concurso decorreu sábado, 28 de Setembro, no Largo do Chafariz da Botica, na Chamusca, e a concurso estiveram ainda as estátuas Amy Winehouse, O minotauro, Pickles, Floris, Cariátides e Madre Teresa de Calcutá.