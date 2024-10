Exposição de artes em Santarém mostra ligação entre Natureza e Humanidade

A Casa do Brasil/ Casa Pedro Álvares Cabral recebe entre 28 de Setembro e 9 de Novembro a exposição ‘Gigantes Frágeis’, da autoria de Miguel Antunes, composta por pintura, fotografia e instalação de elementos naturais que complementam a leitura. A mostra é uma reflexão que convida a devolver o olhar sobre as árvores, da sua importância até à relação que a humanidade mantém com elas.

O artista diz procurar “confrontar o visitante com o natural/vegetal, questionar a facilidade com que hoje se corta uma árvore ou até mesmo uma floresta inteira”. Através dos trabalhos expostos pretende sensibilizar para a identidade que cada árvore transporta em si, acrescentando novos olhares e formas de representação que partem do natural e são directamente transpostas para a obra de arte.

Esta é a primeira exposição individual de Miguel Antunes e pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 09h00 e as 12h30 e das 14h00 às 17h30. Durante o período da exposição, está prevista a realização de uma série de actividades, como caminhadas, yoga, meditação, a apresentação do livro ‘Árvores que se comem’, de Fernanda Botelho, prova de chás e a plantação de árvores, em colaboração com o município de Santarém.