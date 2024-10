Exposição “Raízes” na galeria do Equuspolis na Golegã

A exposição “Raízes”, da artista da Golegã Mariana Fialho Sampaio, está em exibição na galeria de exposições do Equuspolis até 25 de Outubro. As peças, que aliam a cerâmica e a pintura, retratam locais históricos e elementos culturais relacionados com o concelho da Golegã.