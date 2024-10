Maria João e Carlos Bica no Alão Jazz Fest em Alenquer

O Alão Jazz Fest está de regresso a Alenquer para mais uma edição, celebrando o jazz com uma programação diversificada até 6 de Outubro.

O Alão Jazz Fest já faz parte do calendário cultural de Alenquer e no dia 4 de Outubro, a partir das 21h30, o Auditório Damião de Góis recebe a cantora Maria João e o contrabaixista Carlos Bica, que voltam a revelar a cumplicidade musical interrompida há 25 anos num quarteto que integrará também Gonçalo Neto (guitarra) e João Farinha (piano e teclados). A 5 de Outubro, às 21h30, actua a banda da casa, Alão Jazz Big Band. A orquestra local dirigida pelo saxofonista José Menezes integra alguns dos mais talentosos músicos da mais jovem geração do jazz português. O Alão Jazz Fest’2024 encerra no dia 6 de Outubro com um registo multidisciplinar no Largo do Espírito Santo, às 18h30. O espectáculo Swing at Six meet Little Big Apple propõe o cruzamento entre um sexteto de jazz e a dança Lindy Hop, com a presença de dançarinos em palco e a participação do público. O ciclo de espectáculos conta com a organização da Associação Alão Jazz e com o apoio à realização do município de Alenquer.