Raposense organiza caminhada solidária pela Constança

O Grupo Desportivo Raposense, da Raposa, concelho de Almeirim, convida a ajudar a Constança, uma menina diagnosticada com Síndrome de Rett, uma doença rara que a torna dependente. A caminhada solidária “Juntos pela Constança”, de cerca de 10 quilómetros, tem o custo de 3,5 euros com direito a reforço. Realiza-se domingo, 6 de Outubro, às 10h00. A partida é na sede do grupo, que está a receber inscrições até 3 de Outubro por via telefónica ou redes sociais.