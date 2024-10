Torres Novas apresentou documentário sobre o rio Almonda

No dia 30 de Setembro, segunda-feira, pelas 18h00, decorreu no auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes a apresentação do documentário «Almonda, um rio com vida», realizado por Carlos Mateus de Lima para o município de Torres Novas.

O trabalho visa promover um melhor conhecimento dos valores naturais do rio, dos ritmos das alterações sazonais, das suas paisagens e da biodiversidade que o caracteriza, nomeadamente junto da comunidade escolar, proporcionando uma viagem pedagógica ao longo do rio Almonda, desde a nascente até à foz. A narrativa faz referência ao seu valor ecológico para esta zona, salienta as galerias ripícolas que o acompanham e a sua relevância para a biodiversidade e aborda a importância que o rio teve para a criação da indústria na região. Revela a influência que o Almonda teve para a fixação de pessoas neste território, especialmente para a prática da agricultura e evidencia que o rio é um laboratório vivo e que também inspira ao lazer, apelando à responsabilidade individual e colectiva para a sua valorização e conservação.