Campeonato nacional de Muay Thai em Alenquer

O pavilhão municipal de Alenquer (Paredes) vai voltar a receber o Campeonato Nacional de Muay Thai, que decorre nos dias 12 e 13 de Outubro. O evento é da responsabilidade da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muay Thai, com organização da Sociedade Recreativa de Cheganças e apoio do município de Alenquer. São esperadas centenas de atletas ao longo dos dois dias do evento.