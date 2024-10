Constância recebe Congresso do Desporto com o tema Desporto e Turismo

A vila de Constância recebe, no dia 4 de Outubro, a sessão de Desporto e Turismo, no âmbito do III Congresso do Desporto. A sessão de abertura será realizada pelo vereador do município, Pedro Pereira , seguindo-se a intervenção do consultor da Associação Fórum Oceano, António José Correia, com o tema Rede de Estações Náuticas de Portugal.

O presidente da Federação Portuguesa de Remo, Luís Ahrens Teixeira, falará de Turismo Desportivo como caso de sucesso e de afirmação territorial. Joaquim Batuca, do Centro Hípico de Santa Bárbara, termina a sessão com o tema Equitação – Turismo Equestre, Desporto Escolar e Civilidade.

O Congresso do Desporto em Constância terá como moderador o assessor da presidência da Federação Portuguesa de Futebol e um dos fundadores do congresso, Paulo Lourenço. A participação no Congresso do Desporto é gratuita e as inscrições são efectuados através do link https://congressododesporto.com/.