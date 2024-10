Estádio de Fátima vai ter dois campos de futebol sintéticos

Projecto prevê a construção de dois campos de futebol 11 no Estádio de Fátima enquadrando as estruturas pré-existentes com as novas.

O projecto de execução da primeira fase da construção de dois campos de futebol sintéticos, bancada e balneários no Complexo Desportivo de Fátima, foi aprovado na reunião de câmara de 16 de Setembro. Segundo comunicado da autarquia, cada campo tem associada uma bancada coberta para assistir aos jogos/treinos e no topo norte do campo 1 é proposto uma zona pública com bar e zona de estar exterior, bem como instalações sanitárias de apoio. A zona do topo sul dos campos é de acesso condicionado, onde se implantam os módulos de balneários e o acesso viário aos campos.

O documento prevê a construção de dois campos de futebol 11, com bancadas, infraestruturas e equipamentos de apoio e contempla uma organização espacial que enquadra as estruturas pré-existentes com as novas, numa comunicação harmoniosa com o estádio, sem comprometer o desenvolvimento futuro do espaço envolvente, no que respeita a futuros equipamentos e infraestruturas.