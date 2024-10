Ferreira do Zêzere só sabe o que é vencer na 1ª divisão distrital

O SC Ferreira do Zêzere é a única equipa que conta só com vitórias nos três jogos disputados na 1ª divisão distrital de seniores da Associação de Futebol de Santarém, ao vencer fora o AC Entroncamento por 3-0 na terceira jornada, somando 9 pontos. A AD Mação cedeu os primeiros pontos em Amiais de Baixo, onde empatou 1-1 com o Amiense, e conta agora os mesmos 7 pontos que a AD Fazendense que goleou em Fazendas de Almeirim o Atlético Ouriense.

Refira-se que o Alcanenense tem também um pleno de vitórias, mas apenas dois jogos disputados, pelo que totaliza 6 pontos. Igualmente sem perder até agora estão SL Cartaxo, Abrantes e Benfica e Amiense, todos com 5 pontos. Resultados da jornada 3: Coruchense 4-1 Samora Correia; Amiense 1-1 Mação; Salvaterrense 0-1 SL Cartaxo; Águias Alpiarça 0-1 CD Torres Novas; Fazendense 4-0 Atl. Ouriense; Alcanenense 2-0 U. Tomar; Entroncamento AC 0-3 Ferreira do Zêzere; Abrantes e Benfica 1-1 Glória do Ribatejo.