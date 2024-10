GD Marinhais e FC Alverca unidos pela formação

Protocolo entre o Grupo Desportivo de Marinhais e o Futebol Clube de Alverca vai permitir intercâmbio de jogadores.

O Grupo Desportivo de Marinhais e o Futebol Clube de Alverca assinaram um protocolo de cooperação que para além de promover o intercâmbio de conhecimentos na área da formação vai permitir a elementos das equipas técnicas do Marinhais eventuais estágios na estrutura do FC Alverca. Com o protocolo, os atletas vão ter a oportunidade de ser frequentemente observados e podem vir a treinar nos escalões de formação do Alverca.

O FC Alverca passa a ter direito de preferência sobre qualquer jogador do GD Marinhais, tendo o GD Marinhais acesso reservado a jogadores que não continuem o seu percurso futebolístico no FC Alverca, explica o clube de Marinhais, no concelho de Salvaterra de Magos. Na cerimónia estiveram o novo presidente do GD Marinhais, José Apolinário, e o presidente e o vice-presidente do FC Alverca, Fernando Orge e Luís Trincalhetas, respectivamente.