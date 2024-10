Mauro Silva e Paulo Ramos campeões nacionais de pesca do achigã em embarcação

Dupla de pescadores do Grupo Desportivo de Benavente sagrou-se campeã nacional e vai competir no Mundial, que se realiza em Outubro, em Itália.

Dois atletas da secção de pesca do Grupo Desportivo de Benavente conquistaram o Campeonato Nacional de Pesca do Achigã em Embarcação. A última de seis provas da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva em que participou a dupla Mauro Silva e Paulo Ramos realizou-se a 22 de Setembro na Barragem do Alqueva, no Alentejo. No horizonte da dupla que veste as cores do Grupo Desportivo de Benavente, está já o Campeonato do Mundo, que se disputa no mês de Outubro em Itália.

“Foi possível repetir o feito de 2023 e conquistar pela terceira vez; a segunda de forma consecutiva; o título de campeão nacional”, vincou Mauro Silva. Mauro Silva e Paulo Ramos ficaram em primeiro lugar com um peso total de 30,145kg, seguindo-se Luís Carvalho/Tiago Silva, do GD Montargilense, e em terceiro ficou a dupla António Adanjo/Leandro Luís, do CPD Mértola. Nuno César e Lucas Gaspar, também do GD Benavente, foram quarto classificados.