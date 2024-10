Novo campo relvado sintético em Rio Maior

O Complexo Desportivo de Rio Maior vai ter um novo campo relvado sintético. Uma infraestrutura que vai nascer no local conhecido por “maracanã”, junto ao Centro de Estágios de Rio Maior. O início da empreitada está previsto para breve e, à implementação deste novo campo, que vem aumentar a oferta de locais de treino no complexo, vai-se juntar a tão ansiada substituição do relvado sintético número três, intervenção posterior. Os dois campos vão ser equipados com sistemas de drenagem e rega.