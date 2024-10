“Os Águias” de Alpiarça no pódio da Taça de Portugal de XCO

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Escola de Ciclismo “Os Águias” de Alpiarça subiu ao terceiro lugar do pódio por equipas da 5ª Taça de Portugal de XCO, em Avis. Para o feito contribuíram a ciclista Beatriz Rodrigues, vencedora da prova e classificação final da taça no escalão de cadetes, e Duarte Galvão, segundo classificado na prova e na classificação final, no escalão de juniores. Todos os restantes atletas estão de parabéns pela dedicação e rigor apresentados dentro e fora da pista, refere o clube.