Santarém Basket apresentou equipas para a nova temporada desportiva

Marcaram presença cerca de meio milhar de pessoas na apresentação do Santarém Basket Clube aos sócios e simpatizantes.

O Santarém Basket Clube viveu no sábado, 28 de Setembro, o primeiro grande momento desportivo da época com a apresentação de todas as equipas para a nova temporada desportiva (2024-2025). Com cerca de quatro centenas de participantes, para além do público, na Nave Desportiva e Pavilhão Municipal de Santarém, realizaram-se em simultâneo jogos com os clubes convidados: Belenenses, Sporting das Caldas, Scalipus, Gaeirense Basket, Basket Almada, Paço de Arcos, Alenquer Basket e Amarense.

No domingo, 29 de Setembro, as equipas sub 16 masculina e sub 14 feminina aproveitaram para fazerem mais jogos de preparação com vista ao início das provas oficiais que se iniciam no domingo, 6 de Outubro.