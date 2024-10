União de Santarém recebe Moreirense para a Taça de Portugal

A União de Santarém, da Liga 3 de futebol, vai receber o Moreirense, da 1ª Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ditou o sorteio realizado no dia 35 de Setembro. Já o FC Alverca, da 2ª Liga, recebe o Pêro Pinheiro, do Campeonato de Portugal. Os jogos realizam-se no fim de semana de 19 e 20 de Outubro.