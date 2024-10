Viver Santarém vai proporcionar aulas de natação gratuitas a mais de 2 mil alunos

Toca a Nadar é um dos programas desenvolvidos pela empresa municipal Viver Santarém.

O programa Toca a Nadar, um dos programas municipais desenvolvidos pela empresa municipal Viver Santarém, inicia a época com 2.400 alunos do 1º ciclo do ensino básico a terem acesso a aulas de natação. É um projecto de actividades aquáticas que visa sensibilizar os alunos para o risco de afogamento, proporcionar às crianças um leque de experiências e actividades em meio aquático, fomentar hábitos de saúde e prática desportiva regular.‌ Todas as turmas realizam cinco aulas de actividades aquáticas de 45 minutos, maioritariamente de 15 em 15 dias, com objectivos e conteúdos diferenciados por anos escolares.‌

Os transportes dos alunos das escolas para as instalações desportivas – Complexo Aquático de Santarém ou Piscinas Municipais do Sacapeito – são assegurados de autocarro, acompanhados pelo professor titular de turma e um auxiliar de educação. As actividades aquáticas praticadas serão adaptação ao meio aquático, natação artística, pólo aquático, jogos recreativos e segurança aquática. O número de praticantes mais que duplicou desde o primeiro ano de implementação do programa, que reuniu mais de 1.100 alunos.