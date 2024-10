Centro Qualifica da EPTN recebeu grupo Erasmus de escola norueguesa

Durante os dias, 24 e 25 de Setembro, o Centro Qualifica da EPTN (Escola Profissional de Torres Novas) recebeu em Torres Novas oito alunos e dois professores, da escola de adultos Voksenopplæring Rosenhof, de Oslo, Noruega. Aquela actividade, integrada no Erasmus+ e fruto da parceria entre as duas escolas, teve por objectivo a apresentação do trabalho realizado e a importância deste Centro na comunidade, assim como trabalhar as competências e promover a comunicação e o trabalho em equipa.