Festival da Marmelada na vila da Marmeleira

O Festival da Marmelada, organizado pelo NUPAE – Núcleo Património de Emoções, regressa para a sua segunda edição à vila da Marmeleira, no concelho de Rio Maior. O evento acontece no fim-de-semana de 5 e 6 de Outubro no Largo da República. Os destaques vão para a vasta gama de criações de marmelada, demonstrações de culinária para aprender as técnicas, segredos e tradições, o concurso de marmelada e o mercado local onde os visitantes poderão explorar e adquirir uma variedade de produtos à base de marmelo, desde marmeladas a bolos, geleias e muito mais.

O festival terá entrada gratuita e decorre das 10h00 às 18h00 nestes dias. Para quem deseja participar como expositor ou competir no concurso as inscrições estão abertas para todos aqueles que produzem marmelada ou outros produtos à base de marmelo.