Junta do Pombalinho inaugura auditório e novo salão nobre

Auditório e novo salão estão preparados para receber diversas actividades, desde cursos de formação até sessões de cinema.

A Junta de Freguesia de Pombalinho, no concelho da Golegã, vai inaugurar o auditório e o novo salão nobre nas suas instalações no sábado, 5 de Outubro, às 16h30, cerca de um ano depois de terem começado as obras. O espaço com 50 lugares sentados, climatizado e todo remodelado está preparado para receber desde cursos de formação até sessões de cinema, passando por acções de curta duração, reuniões, sessões da assembleia de freguesia, locais de votação nos actos eleitorais, homenagens e outros possíveis eventos.

Nos últimos meses, apesar de estar em obras, o auditório esteve a receber os formandos dos cursos de acesso ao 9º e 12º ano que continuam a decorrer na junta de freguesia. A construção do auditório está inserida numa intervenção mais alargada em todo o edifício da junta de freguesia, que será concluída até final de 2024.

A sala, considerada como o salão nobre e onde se realizavam as sessões da assembleia de freguesia e as votações dos actos eleitorais, passa a ser o espaço de atendimento ao público. Um local equipado com ar-condicionado, mesas de apoio, computador e Internet de acesso público e com mais espaço e melhores condições de conforto. O espaço onde até hoje funcionava o serviço de atendimento ao público passa a ser exclusivamente ocupado com os serviços do Espaço do Cidadão. Até à inauguração, a junta de freguesia vai concluir a instalação de todos os equipamentos de áudio, vídeo e Internet, assim como a ornamentação de paredes e do espaço em geral.