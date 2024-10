Obras em terreno na Quinta das Maduras são para fins agrícolas

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira diz estar a acompanhar os trabalhos na Quinta das Maduras, terreno junto às linhas de água na Granja, Vialonga. Alguns munícipes deram nota da movimentação de terras naquela zona, mostrando-se preocupados com a possibilidade de cheias no próximo Inverno.

De acordo com o município, o actual proprietário do terreno solicitou à autarquia, em Fevereiro de 2024, esclarecimentos sobre o processo de embargo registado há cerca de 18 anos. Informou que o terreno apresentava valas e esteiras de terras, realizadas sobre aterros e pelo antigo proprietário “Imovia”, sendo sua pretensão repor o terreno nas condições iniciais para fins exclusivamente agrícolas e pastoreio.

“No final de Julho de 2024, o requerente comunicou à câmara o início das trabalhos, sendo que os mesmos estão a ser acompanhados pelos serviços camarários, nomeadamente no sentido de verificar topograficamente se após a conclusão dos trabalhos as cotas repostas são as originais”, explicou a Câmara de Vila Franca de Xira a O MIRANTE.