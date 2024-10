Vila Franca de Xira organiza Assembleia de Cidadãos para o clima

A Câmara de Vila Franca de Xira anunciou a realização da “assemblei@Clima.VFXIRA”, uma iniciativa que visa promover a participação pública na definição de políticas locais sobre alterações climáticas. O evento, que decorrerá nos dias 26 e 27 de Outubro no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, está aberto a todos os residentes e trabalhadores do concelho, com idade superior a 18 anos. As inscrições para o evento estão abertas até ao dia 13 de Outubro.

A iniciativa consistirá em dois dias de debates e deliberações com foco no tema do “calor excessivo”, um dos riscos climáticos identificados no Plano Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de que O MIRANTE já dera nota. O objectivo é aumentar o conhecimento dos participantes sobre as questões climáticas e recolher recomendações que poderão ser integradas na política climática municipal até 2030.

O projecto é resultado de uma candidatura vencedora da câmara ao concurso “Acção Climática e Participação Pública” da Fundação Calouste Gulbenkian. Com uma duração prevista até Março de 2025, a assembleia faz parte de uma estratégia mais ampla do concelho para enfrentar os desafios impostos pelas alterações climáticas, promovendo soluções locais e sustentáveis através da participação activa dos seus cidadãos.