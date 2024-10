José Trindade renuncia ao mandato na Junta de Vale de Cavalos

Autarca foi presidente da Junta de Vale de Cavalos, no concelho da Chamusca, ao longo de 11 anos. Renúncia deve-se a motivos de saúde.

O presidente da Junta de Freguesia de Vale de Cavalos, renunciou ao mandato por estar a passar por alguns problemas de saúde, segundo apurou O MIRANTE junto de fonte do Partido Socialista da Chamusca. O autarca, que esteve ao serviço da junta de freguesia durante 15 anos, quatro como secretário do executivo e 11 como presidente, dá lugar a Joana Gonçalves, a número dois até ao momento.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, a concelhia do PS da Chamusca diz que “José Trindade marcou o seu percurso político pela proximidade, pela dedicação aos seus fregueses e pela paixão por Vale de Cavalos. Foi um autarca que sempre se dedicou a resolver os problemas da população, a ir ao encontro das suas necessidades e a defender os seus interesses”, refere o comunicado, acrescentando ainda que a sua acção foi marcada por vários projectos importantes para a freguesia, como a criação da Universidade Sénior, a implementação da Acção Jovem, a transferência de competências na área da limpeza urbana, a realização do Festival das Sopas Ribatejanas, entre outros”.

Numa assembleia de freguesia deste ano, onde O MIRANTE esteve presente, José Trindade fez algumas críticas, nomeadamente à recolha de resíduos na freguesia que considerou “uma miséria”. Relativamente à entrada sul de Vale de Cavalos, questão levantada também pela oposição, José Trindade referiu que “é sempre a mesma cantiga com a Câmara da Chamusca e não há meio de resolverem a situação”. “É uma obra que se está a arrastar e que fazia parte do outro mandato. Pode ser que em 2024 comecem a fazer algo”, disse, em jeito de lamento.