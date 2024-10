Primeiro-ministro enaltece deputada de Santarém Inês Barroso

O primeiro-ministro e presidente do PSD homenageou a deputada Inês Barroso, eleita pelo círculo de Santarém, por estar presente no encerramento das jornadas parlamentares do PSD e CDS-PP, na terça-feira, 1 de Outubro, apesar dos seus problemas de saúde. Luís Montenegro saudou a política, que foi vereadora da Câmara de Santarém, e que acabou a ser aplaudida de pé pelos presentes na sessão.

Luís Montenegro disse que a vida política também se faz de pequenos gestos, saudando com um “beijinho especial” Inês Barroso, que tem o mandato de deputada suspenso por razões de saúde. A parlamentar está a enfrentar uma doença oncológica, mas fez questão de estar presente na sessão de encerramento em que interveio o primeiro-ministro. O líder do PSD e do Governo realçou o facto da deputada de Santarém estar nas jornadas, comentando que isso mostra aquilo que é a alma do projecto do Governo.