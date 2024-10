Abusou da neta de nove anos em VFX

Um homem de 65 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) no concelho de Vila Franca de Xira por fortes indícios de ter abusado sexualmente da neta de nove anos durante as férias escolares. O homem já foi presente a primeiro interrogatório e vai aguardar julgamento em prisão preventiva. A investigação teve início quando a mãe da criança contactou a Guarda Nacional Republicana dando nota do que estava a acontecer. A investigação da PJ, desenvolvida em articulação com o Departamento de Investigação e Acção Penal de Vila Franca de Xira, permitiu a recolha de “fortes elementos probatórios” que sustentam a detenção do agressor, refere a Judiciária em comunicado.