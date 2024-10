APAAC do Cartaxo perdeu viatura em acidente

A Associação de Protecção aos Animais Abandonados do Cartaxo (APAAC) perdeu uma viatura imprescindível ao trabalho na sequência de um despiste seguido de capotamento. O condutor não sofreu ferimentos. A APAAC emitiu um comunicado no dia 26 de Setembro onde realça a necessidade urgente de um novo meio de transporte para continuar a salvar vidas.

“A realidade é que as dificuldades são muitas: a falta de recursos, o aumento das despesas com as esterilizações que temos efectuado a animais de rua, com os cuidados e alimentação dos animais residentes e, agora, a necessidade urgente de um novo meio de transporte”, descreve a associação.