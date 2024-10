Castelo de Tomar tem nova iluminação exterior

A Câmara de Tomar procedeu à substituição da iluminação monumental do castelo. A iluminação foi substituída por luminárias com tecnologia LED mais eficiente. Algumas das novas luminárias são RGB, possibilitando a criação de cenários com cores. A nova iluminação do Castelo de Tomar encontra-se em fase de testes e ensaios para melhor regulação e eficiência. Esta alteração vem dar continuidade à substituição da iluminação dos edifícios públicos que tem sido efectuada por parte do município de Tomar.