Cidadãos e autarcas do Cartaxo criticam perigos e problemas na EN3

O estado da Estrada Nacional 3 (EN3), em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, foi alvo de críticas por parte dos munícipes durante a assembleia municipal que se realizou a 26 de Setembro. O tema foi apresentado pelo munícipe Daniel Pereira, que afirma que o troço é uma grande armadilha devido aos inúmeros acidentes, ultrapassagens e ao facto de muitos condutores não respeitarem quem passa nas passadeiras. O cidadão propôs medidas urgentes, como a colocação de lombas antes das passadeiras, mais sinais visíveis ou até mesmo radares. O presidente do município, João Heitor, disse que o objectivo passa por colocar mais lombas e com melhor visibilidade, no entanto, são obras que “levam o seu tempo”, disse.

Sobre o mesmo assunto, o deputado do partido Chega, José Mirradinho, começou por dizer que a EN3 é desde sempre um problema e que, como camionista, lamenta ser “um terror vir de Santarém até à Azambuja num camião”. O deputado propõe às entidades competentes a retirada de trânsito entre o Cartaxo e Santarém, dando alternativa à autoestrada, de modo a isentar os custos para os veículos pesados nesse troço. João Heitor explicou que isentar esse trajecto não é solução, devido aos camiões que vêm do Carregado terem de passar por várias freguesias para chegar à autoestrada à saída do Cartaxo. “O que seria uma solução era isentar o troço entre o Cartaxo e o Carregado”, completou. “O Cartaxo está a 60 quilómetros de Lisboa e não conseguimos atrair empresas para o concelho”, acrescentou José Mirradinho. João Heitor refere que se não houver uma solução por parte das Infraestruturas de Portugal, o município vai ter de proibir a circulação de veículos pesados dentro da cidade, salvo algumas excepções.

Recorde-se que no último ano a EN3, entre o Cartaxo e a Azambuja, foi uma das estradas com mais vítimas mortais, e que os autarcas já tinham manifestado preocupações para reforçar a melhoria da segurança rodoviária.