Dia Europeu do Desporto na Escola assinalado na Golegã

O Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho celebrou o 10º Dia Europeu do Desporto na Escola, integrado na Semana Europeia do Desporto, com actividades organizadas pelo núcleo de desporto escolar em articulação com a sub-unidade orgânica de desporto da câmara municipal.

O dia começou com uma caminhada em direcção ao Jardim do Equuspolis, onde os alunos puderam realizar inúmeras actividades desportivas e também jogos tradicionais, em conjunto com pais e encarregados de educação. Durante a tarde, no pavilhão do Agrupamento de Escolas, decorreram mais algumas actividades, como um torneio de basquetebol de três para três e torneio de ténis de mesa.