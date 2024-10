Estacionamento subterrâneo no Cartaxo vai ser pago já em Outubro

A Câmara do Cartaxo está a “ultimar pormenores” para este mês de Outubro começar a taxar o estacionamento no parque subterrâneo do Cartaxo, como forma de impedir o estacionamento abusivo de quem faz do equipamento garagem própria. O município realizou obras nos elevadores, sistemas de protecção contra incêndios e bilhética para licenciar o parque, condição necessária para que seja pago, mas pretende “comunicar melhor com os munícipes” tendo estado, inclusive, a realizar um inquérito à entrada do parque, sabe O MIRANTE.

Segundo o presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, as tarifas servem apenas para regular o estacionamento e serão “taxas baixas que não vão alterar a estrutura financeira do município”. Recorde-se que o parque subterrâneo foi construído durante a presidência do socialista Paulo Caldas, na mesma altura em que se construiu a praça que envolve os paços do concelho e levou à alteração da circulação na Estrada Nacional 3, que atravessa a cidade do Cartaxo.