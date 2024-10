Estátua do Campino na Golegã foi restaurada e reposta

A estátua do campino na Golegã, que se encontrava no Largo da Feira Nacional do Cavalo, está desde a inauguração da Olé, Golegã em frente à Capela de Santo António, na principal entrada para a vila. A estátua esteve ausente do largo por necessidade de restauro por parte do escultor Rui Fernandes, autor da escultura. Em conversa com campinos e população, a autarquia entendeu que ficaria melhor enquadrada em frente à capela numa forma de agradecimento aos campinos, não sendo a mudança motivada pelo alargamento da Feira Nacional do Cavalo.