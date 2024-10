Fiscalização de obras foi tema na Assembleia Municipal de Mação

Presidente da União de Mação, Penhascoso e Aboboreira questionou o presidente do município sobre a fiscalização das obras de abastecimento de água no concelho realizadas pela Tejo Ambiente.

Na última sessão da Assembleia Municipal de Mação, o presidente da União de Freguesias de Mação, Penhascoso e Aboboreira, José Fernando Martins (PS), questionou o presidente do município, Vasco Estrela (PSD), sobre a fiscalização das obras de abastecimento de água no concelho, realizadas pela empresa intermunicipal Tejo Ambiente. O autarca socialista levantou dúvidas sobre algumas situações da obra, nomeadamente bermas da estrada com falta de limpeza e desniveladas.

“As bermas foram limpas com máquinas. Mas onde as máquinas não conseguiram fazer uma limpeza correcta, não foi feita mais nenhuma limpeza por funcionários nem por ninguém. Há detritos nas bermas que afectam a circulação. Noutros casos, como por exemplo na Estrada de Chão de Codes, há bermas, sensivelmente, um palmo mais altas que o alcatrão, o que representa outro perigo”, alertou José Fernando Martins, questionando quem é o responsável, uma vez que a obra pertence à Tejo Ambiente mas está em território municipal.

Vasco Estrela explica que a obra não pertence à autarquia, mas que é da responsabilidade do município fiscalizar cada vez que há obras no concelho, garantindo que tem trabalhado nessa perspectiva. “A empresa já foi chamada à atenção por esses motivos e temos feito um acompanhamento geral. Admito que possa haver situações, como reportou, a serem resolvidas e vamos voltar a insistir de forma oficiosa e formal, para que fique tudo escrito e registado”, disse Vasco Estrela, relembrando que as empreitadas têm cauções associadas à empresa que, no caso de não corrigir os problemas, serão cobradas posteriormente.