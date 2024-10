Iniciativa na Carregueira angariou perto de dois mil euros para o Hospital de Torres Novas

Cerca de 30 pessoas foram voluntárias num evento solidário na Carregueira, concelho da Chamusca, envolvendo futebol e crianças. O destino da verba foi a ala de pediatria do Hospital de Torres Novas.

O grupo de voluntários que organizou o evento Street Soccer Kids “Joga Bonito”, na Carregueira, entregou à ala de pediatria da Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo (Hospital de Torres Novas) perto de dois mil euros. O valor foi entregue na presença do director clínico Carlos Lousada, da enfermeira directora Piedade Pinto e da directora do serviço de pediatria Julieta Morais. “Este projecto não só proporcionou momentos desportivos de alegria e partilha, como também cumpriu o seu objectivo de promover os verdadeiros valores do desporto e apoiar a ala pediátrica. Queremos agradecer profundamente às entidades que acreditaram em nós e neste projecto”, afirma Joel Marques, um dos voluntários.

O primeiro Street Soccer Kids “Joga Bonito”, que decorreu a 23 e 24 de Agosto em colaboração com a junta de freguesia local, envolveu 30 voluntários. Cerca de 50 crianças dos sete aos 12 anos entraram em campo apoiados por pais e familiares num ambiente de fair-play e diversão em que o resultado no marcador foi o que menos importa. Em paralelo vendiam-se bifanas e bebidas por uma causa solidária. Joel Marques explicava a O MIRANTE que a ideia partiu do seu grupo de amigos de há 40 anos que se junta há 15, aos domingos de manhã, para jogar futebol no Agorespace da Carregueira. O objectivo foi “trazer o que a geração de 70, 80, e ainda a de 90 fazia, que era jogar futebol na rua”. A ideia de ajudar a pediatria da ULS do Médio Tejo surgiu espontaneamente e a pensar nas crianças, garantiu.