Jornadas da Saúde, do Social e da Educação em Salvaterra de Magos

As Jornadas da Saúde, do Social e da Educação em Salvaterra de Magos estão a caminho da sua oitava edição numa organização da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos. Até 26 de Outubro vão decorrer seminários, palestras, workshops, apresentação de livros, MusicArt, acções de sensibilização, actividades desportivas, espectáculos e um showcooking.

Entre as actividades previstas estão um workshop sobre “Autismo Descomplicado” com a psicomotrista Ana Batista, no Centro de Bem-Estar Social de Marinhais, na terça-feira, 15 de Outubro, e um showcooking “Lanches saudáveis” na Escola Profissional de Salvaterra, no Dia da Alimentação, na manhã de 16 de Outubro. O programa termina com o espectáculo inclusivo e promotor da igualdade “Cidade arco-íris”, no âmbito da Semana Municipal para a Igualdade, na tarde de sábado, 26 de Outubro.