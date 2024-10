Nicho com a imagem de Nossa Senhora do Rosário inaugurado em Liteiros

Um nicho com a imagem de Nossa Senhora do Rosário foi inaugurado no Sábado, 28 de Setembro, em Liteiros, Torres Novas. A Cerimónia contou com a presença do presidente da câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira e autarcas da câmara municipal de Torres Novas e do executivo e assembleia da união de freguesias de Torres Novas (Santa Maria, Salvador e Santiago), bem como de elementos da direcção do Centro Social Cultural e Recreativo de Liteiros e da direcção do Rancho Folclórico e Recreativo “Os Ceifeiros de Liteiros”. A imagem foi oferecida por um casal da terra e a concretização da obra foi dinamizada por uma comissão de senhoras e apoiada pelas autarquias. O acto teve também a presença do Padre Ricardo Madeira, que realizou em Liteiros o seu último ato oficial, tendo acompanhado ao logo dos tempos a construção do Nicho.