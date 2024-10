Novo parque infantil na Ereira

Já se encontra em funcionamento o novo parque infantil da Ereira, situado junto à escola primária da localidade, num investimento da Câmara Municipal do Cartaxo. O presidente da autarquia, João Heitor, referiu na inauguração que o equipamento era há muito desejado pela comunidade. A Câmara do Cartaxo deu especial atenção às questões de acessibilidade, garantindo que o parque, a escola e o exterior estejam facilmente acessíveis para todos.

A presidente da Junta da Freguesia de Ereira e Lapa, Alexandra Barros Duarte, teve um papel crucial ao longo de todo o processo, acompanhando e apoiando a concretização do projecto. O município espera que este parque seja um novo ponto de encontro para as famílias e um local de alegria para os mais pequenos.