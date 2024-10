Novo parque ribeirinho do Flecheiro continua sem iluminação

Falta de iluminação no novo parque ribeirinho do Flecheiro, em Tomar, motiva queixas. Presidente da câmara diz que a culpa é da E-Redes.

O novo parque ribeirinho do Flecheiro em Tomar continua sem iluminação. O espaço foi inaugurado a 13 de Julho, está equipado com candeeiros, mas a iluminação ainda não está a funcionar. O tema foi abordado em sessão camarária, com a oposição a questionar o que é que se pensa fazer para resolver o problema. O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), rejeita responsabilidades do município, garantindo que a ligação tem que ser feita pela E-Redes.

O vereador do PSD, Luís Francisco, demonstrou o seu desagrado com a situação. “É um parque que abriu e seria razoável estar iluminado”, sublinhou. Hugo Cristóvão explicou que a E-Redes ainda não ligou a iluminação e que os pedidos de ligações, especialmente quando são novas, demoram “imenso”. O autarca socialista referiu ainda que a situação tem piorado bastante de há uns anos a esta parte, nomeadamente com introduções que foram feitas na E-Redes que passaram a centralizar tudo “aparentemente” em Lisboa.

“Há uma plataforma que é nacional onde todos os pedidos são feitos e, portanto, não há nenhum controlo local. Noutros tempos a própria câmara conseguia com um contacto telefónico aqui ou ali agilizar esta ou aquela situação, isso agora é impossível, demora meses”, disse. Hugo Cristóvão reiterou que tem que ser a E-Redes a fazer a ligação e que o município não pode intervir. “É generalizado, a E-Redes tem estado a trabalhar muito mal, demora muitos meses em regra nas novas ligações”, concluiu.