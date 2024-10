Ourém vai construir 61 apartamentos para arrendamento acessível no concelho

Cidades de Ourém e Fátima vão ter novos apartamentos para arrendamento a custos controlados, num investimento de cerca de 10 milhões de euros.

A Câmara de Ourém vai criar 36 apartamentos para arrendamento acessível na sede do concelho e outros 25 na cidade de Fátima, num investimento total na ordem dos 10 milhões de euros. “Faz parte da nossa estratégia de habitação, sabendo que no concelho de Ourém, nomeadamente nas cidades de Ourém e de Fátima, há uma carência grande de apartamentos para arrendar. Há muita gente disponível e interessada em fixar-se nestas cidades e sentimos essa necessidade”, afirmou o presidente do município, Luís Albuquerque.

Segundo o autarca, aproveitando um programa do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a câmara adquiriu em Fátima “um imóvel para requalificar e em Ourém um terreno, através do IHRU [Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana]”, para construção de habitações nas duas cidades, de forma a ter maior oferta e também, ao mesmo tempo, tentar regular um pouco os preços que são praticados nas duas cidades. “Como todos sabemos, um pouco por todo o país, [os preços da habitação] estão muito altos comparativamente há algum tempo”, observou. Admitindo que este será o maior investimento de sempre do município no âmbito da habitação, o autarca especificou que no caso de Ourém, num terreno na Avenida D. Nuno Álvares Pereira, se trata de “um processo de concepção/construção”. “Aprovámos o estudo prévio e agora vamos lançar o concurso para a concepção/construção. Quem ganhar o concurso terá de fazer o projecto de execução e depois a respectiva construção”, declarou.

No caso de Fátima, a autarquia vai criar habitação num imóvel actualmente devoluto, na Rua de Santo António, próximo do santuário, sendo que muito em breve irá para concurso, já para a sua execução, referiu. “São coisas diferentes, mas pensamos que, possivelmente, talvez no início do próximo ano haja condições para que possamos começar com as respectivas obras”, adiantou. Na cidade de Ourém, o investimento é de seis milhões de euros, sendo que em Fátima, com a aquisição do imóvel, soma quatro milhões de euros. O financiamento será 100% do PRR, acrescentou.

Luís Albuquerque realçou ainda a importância deste investimento num concelho onde se procuram pessoas para trabalhar, mas que, embora possam estar disponíveis, encontram dificuldades em fixar-se devido aos custos da habitação. De acordo com o presidente da autarquia, estes são os dois primeiros projectos no âmbito da habitação para arrendamento acessível, estando previstos mais quatro, novamente em Fátima e Ourém, a que acresce Vilar dos Prazeres e Caxarias.