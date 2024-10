Piso do miradouro de Azinhaga a precisar de arranjo

O município da Golegã ainda não interveio no piso do miradouro de Azinhaga por falta de disponibilidade financeira, revelou o presidente da câmara, António Camilo, em assembleia municipal, reconhecendo que a requalificação do piso é necessária. António Camilo espera que a intervenção seja executada até final do primeiro trimestre de 2025. Recorde-se que no ano passado o município assegurou o restauro e a pintura do palco do miradouro de Azinhaga, com substituição de pladur no tecto e pintura total do palco.